Die Themen der Sendung vom 05. Dezember 2018

Wenn es kalt wird in Polen, dann versinkt das Land im Smog. 30 der 50 schmutzigsten EU-Städte liegen in unserem Nachbarland. Das Problem: Millionen Polen heizen in alten Öfen oder verfeuern einfach, was sie gerade zur Hand haben, weil sie zu arm sind. Zudem ist Kohle dort der Energieträger schlechthin. ZDF-Reporter Lennart Behnke hat sich in Kattowitz umgesehen – dem Ort der Weltklimakonferenz.