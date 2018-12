Die Themen der Sendung vom 12. Dezember 2018

Seit Wochen protestieren die sogenannten Gelbwesten in Frankreich gegen die Politik ihrer Regierung. An den beiden letzten Wochenenden kam es dabei auch zu gewaltsamen Ausschreitungen in Paris. Sogar der Triumphbogen wurde dabei beschädigt, zahlreiche Touristenziele wie Eiffelturm oder Louvre blieben geschlossen. Was treibt die Menschen in Frankreich auf die Barrikaden?