Die Themen der Sendung vom 16. Januar 2019

Rund um die Abstimmung um den Brexit-Deal im britischen Parlament herrscht große Nervosität. EU-Abgeordnete wandten sich gar mit einem offenen Brief an die Briten und sprachen sich für eine Abkehr vom Brexit aus. ZDF-Korrespondentin Diana Zimmermann hat mit in Großbritannien lebenden Ausländern über das Thema Brexit gesprochen. Welche Ängste und Sorgen haben sie? Was ändert der Brexit an ihrem Leben? Und wie blicken sie auf die Briten, die einfach keinen Deal finden?