Die Themen der Sendung vom 23. Januar 2019

Sie ist der Knackpunkt im Haushaltsstreit in den USA: die Mauer zu Mexiko. Schon die Planungen einer solchen Grenzbefestigung stellt aber auch US-Bürger vor Herausforderungen und Unsicherheiten. Für den Bau der Mauer sollen sie zum Teil enteignet, ihre Grundstücke in Texas vom Zugang an den Rio Grande abgeschnitten werden.