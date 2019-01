Die Themen der Sendung vom 30. Januar 2019

Seit 2015 tobt in Jemen ein Krieg, unter dem die Zivilbevölkerung in besonderem Maße leidet. Verletzt, krank, traumatisiert – suchen die Menschen nach Worten und Antworten auf die Frage, wer die treibenden Kräfte des Krieges sind. Viele wissen es nicht. Immer wieder werden Hoffnungen auf einen Waffenstillstand geweckt - und müssen kurz darauf wegen neuer Kämpfe wieder begraben werden. Ein Blick in das von Krieg und Hungersnöten geplagte Land