Die Themen der Sendung vom 13. Februar 2019

In Zentralamerika bricht die Zivilgesellschaft zusammen, brutale Gangs haben das Sagen in vielen Gebieten. Wir begeben uns auf die Spuren der Gang MS-13 in El Salvador. Es wird geschätzt, dass allein dort 70.000 Menschen kriminellen Gangs angehören. Das entspricht einem Prozent der Bevölkerung. El Salvador ist eines der gefährlichsten Länder der Welt und verzeichnet regelmäßig die höchste Mörderrate.