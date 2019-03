Die Themen der Sendung vom 27. März 2019

Japans Bevölkerung altert. Jeder vierte ist dort über 65. Verändert sich das Durchschnittsalter der Bevölkerung, verändert sich auch der Markt. Man will ein Paradies für die ältere Generation schaffen. Und gelungen ist es in Tokio – in einer Straße, in der sich alle Geschäft auf die Bedürfnisse von alten Menschen einstellen.