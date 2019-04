Es ist eine Mülltrennung auf hohem Niveau, die die Bewohner des 1.700 Seelendorf in Japan entwickelt haben. Es begann mit der Einsicht über den verantwortungslosen Umgang mit Müll vor über zehn Jahren. In diesen Jahren haben sich die Bewohner den Titel einer „Zero-Waste-Stadt“ hart erarbeitet. Heute betreiben sie ein ausgeklügeltes Abfall-Management , hinter dem sich ein Recycling-System mit 45 Kategorien versteckt, und die Stadt zum absoluten Vorreiter in der Müllentsorgung macht.