Die Themen der Sendung vom 05. Juni 2019

Bienensterben – in Deutschland noch Gefahr, in China schon Realität. Wie gehen die Chinesen mit dem Problem um? Um Pflanzen, Bäume und Blüten zu bestäuben, macht man aus der Not eine Tugend – und bestäubt per Hand. ZDF-Reporter Ron Boese hat sich beim Birnenanbau in China umgesehen und sich als „menschliche Biene“ versucht – im außendienst.