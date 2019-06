Die Themen der Sendung vom 26. Juni 2019

Auf dem Weg zur Weltmacht wächst in China der Wohlstand. Immer mehr superreiche Chinesen leiten High-Tech-Konzerne, investieren in Großprojekte auf der ganzen Welt, kaufen sich in Hollywood ein. Doch: Macht und Reichtum bergen bekanntlich Gefahren für die eigene Sicherheit. Deshalb wächst mit der Zahl der Superreichen in China der Bedarf nach Bodyguards. Ron Boese hat sich in einer Bodyguard-Schule in China umgesehen – im außendienst.