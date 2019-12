Die Themen der Sendung vom 4. Dezember 2019

Yiwu, 300 Kilometer südlich von Shanghai. Von dort kommen viele Produkte, die wir uns zur Weihnachtszeit so gerne zulegen. Mehr als die Hälfte aller Billigwaren und Weihnachtsdekoartikel dieser Welt werden in Yiwu hergestellt. Auf dem größten Markt der Welt wird alles präsentiert, was in dieser Stadt hergestellt wird: Haushaltswaren, Elektrogeräte, Modeschmuck - und eben Weihnachtsartikel. Ron Boese besucht eine Fabrik für Weihnachtsdeko - erlebt Massenproduktion in Handarbeit und bekommt einen seltenen Einblick hinter die Kulissen.