Die Themen der Sendung vom 11. Dezember 2019

Fast zwei Jahrzehnte hat der Milliardär Jeffrey Epstein ein Missbrauchs-System aufrecht erhalten, in dem Dutzende Mädchen, viele von ihnen minderjährig, missbraucht und bis in die höchsten Kreise der Macht als Sexspielzeuge herumgereicht worden. Jetzt, vier Monate nach seinem Selbstmord in seiner New Yorker Gefängniszelle, treten immer mehr seiner Opfer an die Öffentlichkeit. Stück für Stück helfen sie das Dickicht aus Geld, Macht und Vertuschung aufzudecken. Wir sprechen mit einem Opfer Epsteins in Los Angeles und der Anwältin Gloria Allred, die mehrere Opfer vertritt. Der Privatdetektiv Mike Fisten führt uns nach Palm Beach, Florida, zum Anwesen Epsteins, in dem die Mädchen jahrelang missbraucht wurden.