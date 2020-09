Klimawandel und Pandemie treffen Spitzbergen

Bei eisigem Wind geht es durch das Nordpolarmeer. Ein Buckelwal begleitet das Schiff ein paar Minuten – bevor er wieder in die Tiefen der See abtaucht. Dann schlägt die Stunde der Selfie-Fotografen vor dem Nordenskjöldbreen-Gletscher: Sie machen Fotos von dem Eis, das künftige Generationen vielleicht nicht mehr sehen werden. Im Juli stiegen die Temperaturen hier auf knapp 22 Grad – Plus. So warm war es noch nie in diesem Teil der Arktis – die Folgen sind auch am Gletscher zu sehen. „Na klar, man kann schon deutlich sehen, dass da immer mehr Eis abbricht.“ Sagt Marte Emilie Engebretsen, eine Urlauberin aus Norwegen. Der Klimawandel sei hier keine Theorie, wie oft zu Hause.