Der Anti-Trump

Doch sollte Joe Biden gewinnen, wäre er mit 78 Jahren der bei Amtseinführung älteste Präsident in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Trauen ihm die Amerikaner zu, es besser zu machen als der Amtsinhaber - und das Land in eine bessere Zukunft zu führen?



Die Dokumentation beleuchtet die Kindheit Bidens, seinen Weg in die Politik – und berichtet über Bidens Schicksalsschläge: seine erste Frau Neilia Biden und seine nur 13 Monate alte Tochter sterben 1972 bei einem Autounfall, die beiden Söhne werden verletzt. Biden überlegt, seine politische Karriere zu beenden und schwört dann - im Krankenhaus - doch den Eid auf die Verfassung.



Als Biden Vize-Präsident ist, wird bei seinem ältesten Sohn Beau ein bösartiger Gehirntumor diagnostiziert – 2015 stirbt auch er. Bidens Biografie ist eine öffentliche Leidensgeschichte, die er nun in seiner Wahlkampfkampagne für sich nutzt. „Ich höre Euch zu, fühle mit Euch“ ist seine Botschaft – als krasser Gegenpol zu Donald Trump.