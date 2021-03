Der Anti-Trump

Mit 78 Jahren ist Joe Biden der älteste Präsident in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Nach langem Hin- und Her nach der Wahl am 3. November 2020 steht fest: Mit deutlichem Abstand setzt er sich gegen Donald Trump durch. Kann er die Trummer aufräumen, die sein Vorgänger hinterlassen hat? Kann Biden das Land in eine bessere Zukunft führen?