Seit Ausbruch der Corona-Pandemie arbeitet Krankenpflegerin Tabita Mosana auf der Covid-Station ihres Krankenhauses. Eigentlich kommt sie aus der Orthopädie, doch die Klinik braucht jede Frau für die Behandlung der Corona-Patient*innen: alle Betten ihrer Station sind inzwischen mit ihnen belegt. Tabita hat wie so viele Pfleger*innen ihre Belastungsgrenze fast erreicht. Trotzdem arbeitet sie weiter; 12 Stunden dauert eine Schicht.

Jeden Tag habe sie Angst, sich selbst mit dem Virus zu infizieren, sagt Tabita. Es fehlt ihrer Klinik an vielem, vor allem an Schutzkleidung, Intensivbetten und Personal.