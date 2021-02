Sie trotzen den Taliban

Genau so wenig wie Frauen, die sich beim Yoga sportlich betätigen: Das Yoga-Studio von Fakhria Momtaz ist ebenfalls immer wieder Zielscheibe von Drohungen. Yoga sei unislamisch, so die Fanatiker. Fakhria lässt sich davon nicht beirren. Sie möchte ihren Mitmenschen im vom Krieg gebeutelten Land mit ihren Yoga-Kursen ein wenig Frieden geben. Und das kommt gut an: fast 100 Schüler*innen nehmen regelmäßig teil – trotz Drohungen. Die Yoga- Schülerinnen kommen immer wieder – sie wollen sich ich nicht einschüchtern lassen.