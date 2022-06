auslandsjournal stories: Das Geschäft mit dem Sex

Doch Kritiker*innen argumentieren, das Verbot würde das Gegenteil bewirken: Sexworker*innen in die Anonymität und Illegalität drängen und Zwangsprostitution fördern, die nun völlig außerhalb staatlicher Kontrollmöglichkeiten existiert. Da die Forderungen nach dem "nordischen Modell" auch in Deutschland immer lauter werden, schauen wir nach Paris, wo das Gesetz bereits in Kraft getreten ist – und fragen uns: Was bedeutet so ein Modell in der Praxis? Und wir tauchen ein in die Branche in Wien, die sich nicht erst nach Corona-Lockdown in Befürworter und Kritiker spaltet. Dabei favorisiert der Film weder das eine noch das andere Modell, sondern Reporter Sebastian Heemann hört denen zu, die es betrifft um ihre Standpunkte zu verstehen. Er taucht ein in die Welt der Sexworker*innen, die in dieser Branche leben und arbeiten. Sind sie vom Rand der Gesellschaft noch weiter verdrängt worden? Oder kann ein Gesetz sie in ihrer Selbstbestimmtheit fördern? Der Film will diese verborgene Welt sichtbar machen, sie verstehen und erleben.