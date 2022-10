Albanien: Der lange Weg zum EU-Beitritt

ZDF-Korrespondentin Britta Hilpert war am Hafen in Durres, eine der wichtigsten Umschlagplätze für Drogen in Europa. Sie hat den Zoll begleitet, der demonstrieren will, dass Fortschritte in der Kriminalitätsbekämpfung gemacht wurden. Doch Albanien gilt nach wie vor als „Narko-Staat“. Die Macht der Drogenmafia reicht bis in staatliche Strukturen.