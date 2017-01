Nordkoreas rätselhafter Führer: Kim Jong Un. Quelle: reuters

Provokateur oder Machtpolitiker – wer ist also der rätselhafte Führer, der allgegenwärtig in seinem Land ist und über den sein Volk und die Welt dennoch so wenig weiß? Weitere Antworten gibt die „auslandsjournal“-Dokumentation: „Geheimakte Kim Jong Un“. Autor Anthony Dufour zeichnet darin das Bild eines Mannes, der sein Land immer weniger abschirmen und abschotten kann, aber trotzdem keine Verhandlungen mit dem Westen will. So berichtet Dufour aus exklusiven Geheimdienstpapieren von der Ausbildung Kim’s in der Schweiz, vom inneren Herrschaftszirkel in Pjöngjang und den langfristigen Interessen des Staatsoberhaupts. Die Dokumentation berichtet auch über die Freundschaft Kims zu einem japanischen Koch, über die bewusst inszenierte Ehe mit der Sängerin Ri Sol-Ju und skurrilen Annäherungsversuche des Westens – die bisher alle ins Nichts führten. Außerdem werden Zeitzeugen und Experten befragt und es gibt exklusive Einblicke in das Leben des wohl rätselhaftesten Diktators.