Vor den Augen der Weltöffentlichkeit spitzt sich in Hongkong ein Kampf der Systeme zu: Demokratie gegen Hochleistungsdiktatur. ZDF-Chinakorrespondent Ulf Röller hat den anhaltenden Konflikt auf mehreren Reisen nach Hongkong beobachtet. Röller war in den Tagen der Eskalation hautnah dabei und hat auch den Studenten Francis King wiedergetroffen, der durch die Entwicklungen radikalisiert und immer tiefer in die Auseinandersetzungen mit der Staatsmacht hineingezogen wurde. Röller war zwischen den Fronten, schildert sein persönliches Erleben und erzählt, wie die zunächst friedlichen und disziplinierten Proteste zunehmend in Wut und Gewalt umgeschlagen sind. Er beschreibt die Eskalation auf beiden Seiten, erzählt von dem chinesischen Kampfsportler Dragon, der nach Hongkong gereist ist, um Chinas Interessen zu verteidigen, und analysiert, wie es so weit kommen konnte. Zwischen liberalen Hoffnungen und der traditionellen Verbundenheit mit einem starken China schwelt ein Konflikt, dessen Ausgang noch nicht abzusehen ist. Schon heute aber haben die Proteste und die zunehmende Radikalisierung aller Lager die Gesellschaft Hongkongs tiefgreifend verändert.