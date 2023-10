Wie Domino-Steine stürzen die Regierungen im frankophonen Westafrika. Juntas putschen sich an die Macht, nutzen antifranzösische Stimmungen und verschärfen die Sicherheitskrise.



Die Partner des Westens wanken in Afrikas Sahel-Zone. Von Mauretanien bis Sudan zieht sich ein Krisengürtel quer durch den afrikanischen Kontinent, neue Migrationsströme drohen und geopolitische Interessen Chinas und Russlands schüren die Konflikte.



Die Putschisten begründen ihre Staatsstreiche mit dem Unvermögen der gestürzten Regime, dem Unmut in der Bevölkerung gegen die internationalen Militäreinsätze und die anhaltende Bevormundung durch ehemalige Kolonialmächte. Aber die Instabilität in der Region hat viele Gründe. Ethnische und religiöse Konflikte, Falschnachrichten, die gezielt aus Russland gesteuert werden und Rohstoffinteressen von Großmächten überlagern die rein politische Krise.



In ihrem Film "auslandsjournal - die doku: Afrikas populäre Putschisten - Machtpoker in der Sahel-Zone" geht ZDF-Korrespondentin Susann von Lojewski der Stimmung in den Ländern der Sahel-Zone auf den Grund. In Mauretanien, Mali, Niger, Tschad und Sudan trifft sie Menschen, die ihre Lebensrealität schildern. Sie trifft Anhänger von Militärregierungen, Menschen die durch Klimawandel und Krieg ihre Lebensgrundlage verloren haben, Bundeswehr-Soldaten, die von ihrem Einsatz in Westafrika berichten und Unternehmer, die von europäischen Wirtschaftsinteressen profitieren. Viele teilen die Sorge, dass eine großflächige Auseinandersetzung um jeden Preis verhindert werden muss.