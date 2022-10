Ein Sieg der Republikaner bei den Midterm Elections könnte Donald Trump den Weg zurück ins Weiße Haus ebnen. Die Abstimmung wird zur Schicksalswahl für die Biden-Administration.



Die amerikanische Gesellschaft ist tief gespalten. Aus den Versprechungen Joe Bidens, Gräben zu überwinden und das Land zu neuem Wohlstand zu führen, ist nicht viel geworden. In welcher Verfassung befindet sich Amerika zwei Jahre nach seinem Amtsantritt?



In seinem Film "auslandsjournal – die doku: US-Wahl: Trumps langer Schatten" zeigt USA-Korrespondent Elmar Theveßen mit welchen Mitteln Anhänger der republikanischen Partei versuchen, das Vertrauen in die Wahlen zu erschüttern, und mit welchen legalen Kniffen sich Trump-Unterstützer bereits im Vorfeld gezielt entscheidende Posten sichern. Zuständige Ministerposten, Wahlkampfhelfer, Mitglieder der Wahlkommissionen - überall im Land werden strategisch wichtige Positionen gezielt mit Anhängern der Parteien besetzt.



Alle Mittel sind recht, um Vorteile für die Wahlen zu erringen. In Staaten wie North Carolina versuchen Demokraten und Republikaner das Prinzip des Gerrymandering einzusetzen, um Wahlbezirke in ihrem Sinne zu definieren.



In Staaten wie Arizona scharen sich die Trump-Anhänger, die noch immer nicht von einer Wahlniederlage überzeugt sind, um Kandidatinnen und Kandidaten, die sich bis heute nicht von der Erstürmung des Kapitols distanzieren, und nutzen jede Möglichkeit, um Stimmung für Trump und gegen Biden zu machen.



Die Bilanz der Biden-Administration ist dünn und lange sah es nach einem deutlichen Sieg der republikanischen Partei aus. Doch die extreme Spaltung im Land verunsichert die Menschen. Mittlerweile distanzieren sich selbst langjährige Wähler der Republikaner von ihrem ehemaligen Präsidenten und der verschärften Abtreibungspolitik. Das Rennen scheint wieder offen zu sein, und die Demokraten schöpfen Hoffnung.