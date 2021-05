Im Frühjahr 2011 gingen die Menschen in der gesamten arabischen Welt auf die Straße, um gegen ihre autoritären Herrscher zu protestieren. Sie träumten von Gerechtigkeit, Würde und Wohlstand.



In Tunesien und Ägypten gelang zunächst der Umsturz, der Siegeszug der Demokratie schien unaufhaltsam. Doch während in Tunesien bis heute Wahlen stattfinden, fiel Ägypten zurück in autoritäre Strukturen.



In Syrien und Libyen zerfielen die Staatengebilde, das grausame Erbe des Arabischen Frühlings dort sind verheerenden Kriege. Hunderttausende Menschen starben, Millionen wurden zu Flüchtlingen. Der Film von Michael Richter zeigt die Umbrüche in den arabischen Ländern und versucht eine Bestandsaufnahme zehn Jahre nach den Aufständen des Arabischen Frühlings.