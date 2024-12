auslandsjournal

Während in der Heimat die Tannenbäume, Kerzen und Kinderaugen leuchten und Geschenkpapier knistert, gehen die ZDF-Korrespondenten auf eine unterhaltsame Lametta-Safari rund um den Globus.



In Rom und Rio begeben sich die Auslandskorrespondenten auf Spurensuche, um traditionelle Weihnachtsriten und Weihnachtsfreuden ihrer Berichtsgebiete zu erforschen.



"Von drauß vom Walde komm ich her ...", hieß es einst. Heute kehren die ZDF-Reporterinnen und -Reporter schwer bepackt mit säckeweise weihnachtlichen Geschichten von ihrer Reise zurück, und auch sie müssen sagen: "..., es weihnachtet sehr!"



Wer singt für den Papst in der Adventszeit? Wer sind die besten Weihnachtsmänner am Strand von Rio de Janeiro? Dies sind nur einige der Fragen, denen die Korrespondenten nachgehen und mit erstaunlichen Erkenntnissen und Beobachtungen aufwarten. Denn längst hat sich unser schönstes Fest global verselbstständigt und regional ausgeprägt, hat andere Kulturen zu neuen und erstaunlichen Variationen inspiriert.