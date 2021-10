auslandsjournal – die doku: Frauen. Macht. Politik. vom 30. September 2021

Frauen können alles – das haben 16 Jahre Angela Merkel gezeigt. Doch noch immer gelten für die Geschlechter unterschiedliche Spielregeln.



"auslandsjournal"-Moderatorin Antje Pieper reist nach Italien, Finnland, in die USA und in den Kosovo. Sie trifft Frauen, die es nach ganz oben geschafft haben und Frauen, die noch für ein selbstbestimmtes Leben mit gleichen Chancen und Rechten kämpfen.



Warum sind Frauen in Regierungsverantwortung immer noch die Ausnahme? Was machen Frauen anders? Wie verändern sie die Gesellschaften und auf welche Widerstände stoßen sie im Laufe ihrer Karrieren? Eine Reise in vier Länder sucht Antworten auf diese Fragen.