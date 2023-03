Das Winter-Paradies ist ihr Geschäft. Was aber tun, wenn der Schnee ausbleibt? Da greift die Industrie ein. Wir zeigen, warum „Snowfarming“, also das Einlagern von Schnee immer bedeutsamer wird. Wie gelingt es, Schneehaufen im Sommer einzulagern? Österreich-Korrespondenten Britta Hilpert und Wolf-Christian Ulrich sprechen mit jenen, die vom Wintertourismus leben. Ist ihr Geschäftsmodell in Gefahr?



In Österreich hängen immerhin zehntausende Arbeitsplätze an der Skiindustrie. Fachkräfte fehlen und die Energiekrise kurbelt die Preise an. Selbst im Hotel Sacher in Seefeld, wo sich Schauspieler und Millionäre von den Krisen der Welt erholen, wird gespart, wenn möglich: Leere Zimmer bleiben ungeheizt, einer von vier Außenpools ist geschlossen. Mehr Verzicht ist kaum drin, denn die Erwartungen sind so hoch wie die Preise.



Alpendämmerung – eine dreiteilige Doku-Reihe des auslandsjournals.