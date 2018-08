Russlands rollendes Krankenhaus

Sibirien ist kalt, sehr kalt. Mancherorts liegen die Tiefstwerte bei minus 41 Grad Celsius. Die medizinische Versorgung in vielen entlegenen Dörfern Sibiriens ist schlecht. Wer einen Arzt braucht, muss oft bis zu 200 Kilometer in den nächsten Ort fahren – über buckelige Straßen, durch die Wildnis, durch die Einsamkeit. Deshalb kommt die Medizin zu den Menschen. In Form von drei Medizinzügen, betrieben von der russischen Regierung.