Ultraorthodox

Die Netflix-Serie „Unorthodox“ erzählt die wahre Geschichte von Deborah Feldman, die aus ihrer ultraorthodoxen Gemeinde in New York ausgebrochen und nach Berlin geflohen ist. ZDF-Reporterin Katrin Eigendorf interviewt die Frau via Skype in Berlin und fährt dann nach Jerusalem, um hinter die Kulissen der ultraorthodoxen Gemeinschaft dort zu blicken.