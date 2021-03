Ein Zeitalter der Spaltung. Viele, die den ersten Lockdown noch hinnahmen, wollen keinen zweiten mehr erleben. Die einen rebellieren, andere unterstützen die Maßnahmen und so driften Gesellschaften innerlich auseinander und verlieren ihr wichtigstes Bindemittel, das Vertrauen. Die ersten Impfstoffe sind da, aber immer neue Mutanten erschweren die Immunisierung. Gesellschaften müssen Verzicht und Kontrolle lernen. Im zweiten Pandemiejahr rütteln tiefgreifende Einschnitte an der gesellschaftlichen Stabilität.

Wie verändert das Virus unser Zusammenleben? An welchem Punkt steht die Welt nach einem Jahr mit dem Corona-Virus?