auslandsjournal extra vom 15. September 2017

Indien ist eine Welt für sich, die unglaubliches Potenzial birgt. Jedoch scheitert das Land immer wieder an sich selbst.



Die Kluft zwischen Arm und Reich wird immer größer. Nur einige wenige profitieren von dem Fortschritt, jedoch bleibt die Mehrheit der Bevölkerung auf der Strecke. Aber auch die alte Feindschaft zwischen Hindus und Muslimen prägt noch immer das Land.



Vor dem Giganten liegt ein langer Weg in die Zukunft, in der auch die Schwächsten der Gesellschaft, die Frauen, ihren Platz erst finden müssen. Dabei sollen der Blick in die Welt, Aufklärung und Bildung helfen.



Indien bleibt ein Land voller Chancen, von denen die Allermeisten jedoch im Moment noch nichts haben.