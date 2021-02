Nach einer dramatischen Präsidentschaftswahl 2020 und dem zermürbenden Auszählungsmarathon gehen die Amerikaner in ein neues Jahr mit einem neuen Präsidenten.



"auslandsjournal – die doku" begleitet Menschen aus beiden politischen Lagern in einer Fortsetzung der Langzeitbeobachtung "Amerikas Schicksalswahl". Was wurde aus ihren Ängsten und Träumen, welche Hoffnungen haben sie für die Zukunft?



Die Dokumentation begleitet Menschen mit unterschiedlichen politischen Meinungen. So hat die Trump-Anhängerin Isabel Brown in der ultra-konservativen Studentenorganisation "Turning Point" Karriere gemacht und fest an einen Sieg ihres Idols geglaubt. Was denkt der konservative Pastor Chuck Kaighen in Missouri über den Machtwechsel und das neue Jahr? Auch er hatte Trump gewählt, der für ihn die christlichen Werte verkörpert. In Atlanta hofft die Anwältin Pamela Peynado auf eine Änderung der Abschiebepraxis Donald Trumps. Sie vertritt Immigranten, die für ein Bleiberecht in den USA kämpfen. In der Stahlarbeiterstadt Clairton, Pennsylvania, haben die Menschen mehrheitlich Biden gewählt. Und hier hofft Bürgermeister Richard Lattanzi vor allem auf eine Veränderung im politischen und gesellschaftlichen Umgang, auf Versöhnung und mehr Miteinander.



"auslandsjournal - die doku" mit einem Blick auf amerikanische Träume in einem zutiefst zerrissenen Land.