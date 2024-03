auslandsjournal frontlines: Was der Ukraine Mut macht vom 7. März 2024

Welche Vision hat die Ukraine von der Zukunft, wie möchte und kann sie diese erreichen, und wie lange hält sie diesen Krieg noch durch? Ein Land zwischen Frust und Hoffnung.



In keinem Land Europas sind in diesem Jahrhundert mehr Menschen für die Ideen Europas gestorben als in der Ukraine. 2004 Orangene Revolution, 2014 Maidan, seit 2022 Krieg gegen Russland. Wo steht das Land, wie gelingt der Wandel zu einer modernen Demokratie?



ZDF-Sonderkorrespondentin Katrin Eigendorf kennt die Ukraine, schon 2014 hat sie vom Euromaidan und dem Kampf für die Freiheit berichtet. Die Erinnerung an diese Zeit und die damalige Entschlossenheit der Ukrainer, sich für die Demokratie einzusetzen, fahren mit auf dieser Reise zum zweiten Jahrestag des russischen Angriffskrieges.



Katrin Eigendorf trifft unter anderen Vitali Klitschko, damals Oppositionsführer und heute Bürgermeister von Kiew. Der ehemalige Boxer ist vielleicht eine Schlüsselfigur in der demokratischen Entwicklung seines Geburtslandes. Was von dem, wofür er 2014 gekämpft hat, wurde bisher erreicht, was sind seine Ideen beim Kampf gegen Korruption und für eine weitere Demokratisierung des Landes? Wie gespalten nimmt er seine Landsleute wahr?



Denn zwei Jahre nach Kriegsausbruch hat sich die Situation im Land verändert. Immer öfter gibt es Berichte über enteignete Unternehmer, Journalisten mit "Maulkorb". Die Ukraine kämpft nicht nur gegen Russland, sondern auch gegen sich selbst. Innenpolitische Machtkämpfe, politischer Wettbewerb um hohe Ämter und Korruption lassen die Mauer der Geschlossenheit vom ersten Kriegsjahr bröckeln. Die Auswirkungen auf den Kampfgeist und die Moral der Soldaten an der Front können entscheidend sein.



Es ist ein Kampf gegen die eigenen alten Strukturen, gegen Korruption und dunkle Machenschaften, die im Krieg aus dem öffentlichen Fokus gerückt, aber nie weg waren. Es braucht die Stärkung der demokratischen Institutionen, es braucht demokratischen Zusammenhalt. Doch viele Ukrainer haben das Land verlassen, die Wirtschaft liegt am Boden, es fehlt an Arbeitskräften und deren Steuergeldern. Skandale im Jahr 2023 lassen an der Fähigkeit zweifeln, sich in Europa integrieren zu können.



Auf dieser Reise begegnet Katrin Eigendorf den Mitwirkenden dieses Krieges. Zum Beispiel dem neuen Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Oleksandr Syrskyj, der als junger Soldat an einer russischen Militärakademie gelernt hat, später bei der NATO. Er hat Charkiw befreit und trägt nun an der Ostfront die Verantwortung für das Leben zahlreicher Soldaten. Wenige Tage vor seiner Ernennung zum Armeechef spricht er mit Eigendorf über eine neue Phase des Krieges.



Eigendorf trifft eine Frau, die unermüdlich versucht, von den Russen entführte Kinder zurückzuholen, den Juraprofessor Gennadij Druzenko, der 2014 junge Ukrainer für den Häuserkampf ausgebildet hat, aber heute großflächig die Rettung von Verwundeten von der Front organisiert. Die Sängerin Ruslana, die 2004 den Eurovision Song Contest gewonnen hat und sich seitdem als Künstlerin und Aktivistin für die Demokratie in ihrem Land einsetzt.



Die Freiheit Europas wird derzeit von den Ukrainern verteidigt. Es sind Menschen, die an die Freiheit glauben und sie nicht aufgeben wollen, auch wenn das große Verluste bedeutet. Was gibt ihnen Kraft, durchzuhalten? Leben sie in Hoffnung oder Utopie? Und was erwarten sie von uns Europäern, von uns Deutschen?



Katrin Eigendorf begegnet einflussreichen Funktionären im Kriegsalltag, aber auch einfachen Bürgern, die irgendwie versuchen, das Leid abzumildern.