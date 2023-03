Schrumpfende Neuschneemengen und stetig steigende Temperaturen drängen den Ski-Tourismus, auf klimaneutrale Konzepte umzusteigen. In Gaissau-Hintersee, einem kleinen Dorf im Salzburger Land, sind die Folgen des Klimawandels nicht zu verkennen. Die acht Lifte des Skigebietes stehen still, Betriebe müssen schließen.



Wirtschaftlich und moralisch steht der Ski-Tourismus vor einem Umbruch: Nachhaltige Konzepte wie der Einsatz von Wasserstoff anstelle von Diesel gewinnen immer mehr an Zuwachs. Doch die fehlende Infrastruktur und höhere Preise verlangsamen diesen Prozess. Gleichzeitig sinkt die Zahl der schneesicheren Ski-Gebiete in Österreich. Es wird auf Ganzjahreskonzepte gesetzt - egal, ob mit oder ohne Schnee. Die ZDF-Korrespondenten Britta Hilpert und Wolf-Christian Ulrich schauen sich die Lage vor Ort an.



Alpendämmerung - eine dreiteilige Reportage des auslandsjournals.