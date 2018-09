Politik | auslandsjournal - Bierbrauen auf Arabisch

Madees Khoury ist die erste Braumeisterin in Palästina. In der Brauerei ihres Vaters in Taybeh braut sie Bier nach dem deutschen Reinheitsgebot. ZDF-Reporterin Julia Held hat die junge Braumeisterin begleitet – im außendienst.