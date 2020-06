China und das Virus - Wie die Pandemie das Land verändert

In Wuhan sorgt Ende 2019 eine neuartige Lungenkrankheit für Panik. Wochenlang vertuscht die chinesische Staatsführung das Ausmaß der Seuche. Was passiert wirklich im verschlossenen Riesenreich?



Vier Monate nach dem Shutdown können die ZDF-Korrespondenten Stefanie Schoeneborn und Ulf Röller erstmals das Land bereisen und Eindrücke sammeln, wie es den Menschen wirklich geht. Deutlich wird: Die Corona-Krise hat China tiefgreifend verändert.



Die ZDF-Korrespondenten erfahren vor Ort eine wachsende Unzufriedenheit, die ungewohnt offen geäußert wird. Bei den Menschen spüren sie aber auch die Angst vor einer möglichen zweiten Welle. Ausländern wird mit Misstrauen begegnet, denn Europäer und Amerikaner haben nach Meinung vieler Chinesen das Virus nach China gebracht. Die Propagandamaschine der politischen Führung preist den Sieg über das Virus als Systemerfolg – und hat im Schatten der Krise den eigenen Überwachungsstaat ausgebaut. Mit Gesundheits-Apps verfolgen sie die Bewegungsmuster ihrer Bürger.



Doch das Versprechen vom wirtschaftlichen Aufstieg kann die Regierung nicht länger halten. Der Zusammenbruch globaler Handelsketten hat beispiellose Folgen für die chinesische Volkswirtschaft. In Dongguan, der "Werkbank der Welt" mit 15 000 Textilfabriken, kämpfen Millionen von Wanderarbeitern um ihr wirtschaftliches Überleben. Seit der Wildtierhandel verboten wurde, füttern Schlangenzüchter ihre Reptilien, ohne zu wissen, wie es weitergehen soll. Nationalparks, die von Touristeneinnahmen leben, sind menschenleer. Die Containerhäfen in Schanghai und Ningbo, die größten Umschlagplätze des Landes, stehen still.