Im März hat VW in den USA ein umfassendes Geständnis abgegeben. Als Gegenleistung bot die US-amerikanische Staatsanwaltschaft einen Vergleich an, der unter anderem die verminderte Strafzahlung von 2,8 Milliarden Dollar beinhaltet. Außerdem unterwirft sich das Unternehmen für drei Jahre einem externen Aufseher und verpflichtet sich zur sofortigen Einrichtung stärkerer Kontrollsysteme. Zusätzlich muss der Volkswagen-Konzern 1,5 Milliarden Dollar an zivilen Bußgeldern bezahlen. Ohne die Abmachung hätte VW eine weitaus höhere Strafe gedroht. Der Abgas-Skandal hat den deutschen Autobauer in den USA also bereits einen zweistelligen Milliardenbetrag gekostet. Der Rückruf und die Nachbesserung von betroffenen VW-Modellen bei US-Kunden schlagen alleine mit 11,2 Milliarden Dollar zu Buche.