Inside China

In Dongguan, der Werkbank der Welt mit 15.000 Textilfabriken, kämpfen Millionen von Wanderarbeitern um ihr wirtschaftliches Überleben. Seit der Wildtierhandel verboten wurde, füttern Schlangenzüchter ihre Reptilien, ohne zu wissen, wie es weiter gehen soll. Nationalparks, die von Touristeneinnahmen leben, sind menschenleer. Die Containerhäfen in Schanghai und Ningbo, die größten Umschlagplätze des Landes, stehen still.