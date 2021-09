Die Sendung vom 1. September 2021

Diese Woche berichtet das auslandsjournal unter anderem über den Alltag unter den Taliban in Afghanistan, Sammeltaxen in Nairobi und den Corona-Sommer in Großbritannien.

26 min 26 min 01.09.2021 01.09.2021 UT UT Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 01.09.2022 Video herunterladen