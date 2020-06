Die Sendung vom 11. März 2020

Diese Woche berichtet das auslandsjournal über Italiens Kampf gegen das Coronavirus, die Schicksale der Flüchtlinge in Idlib, die Stickstoffkrise in den Niederlanden und Skitourismus in Georgien.

Beitragslänge: 28 min Datum: 11.03.2020 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 11.03.2021 Video herunterladen