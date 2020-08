Die Sendung vom 12. August 2020

Diese Woche berichtet das auslandsjournal über die Proteste in der Türkei gegen Gewalt an Frauen, die Folgen der Corona-Krise für französische Winzer, die Corona-Situation in Iran und Liebe und Sexualität in Japan.

