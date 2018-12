Politik | auslandsjournal - Die Sendung vom 12. Dezember 2018

In dieser Woche berichtet das auslandsjournal unter anderem über die Briten in der Identitätskrise, die Proteste der Gelbwesten in Frankreich und im außendienst wirft Ron Boese einen Blick hinter die Kulissen der Zigarrenproduktion auf Kuba.