Politik | auslandsjournal - Die Sendung vom 17. April 2019

Diese Woche berichtet das auslandsjournal über Ärzteproteste gegen Waffen in den USA, die Stimmung in Frankreich nach dem Brand der Notre-Dame, die Situation der Straßenkinder in Aleppo und im außendienst packt Lennart Behnke auf Mallorca mit an.