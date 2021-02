Die Sendung vom 17. Februar 2021

Diese Woche berichtet das auslandsjournal über die Impfstrategie der Türkei, die Folgen des Impeachment-Verfahrens in den USA, die andauernden Proteste in Myanmar und wie man in Rio trotz Pandemie Karneval feiert.

