Die Sendung vom 20. November 2019

Diese Woche berichtet das auslandsjournal über die aktuelle Lage in syrischen Terrorcamps, die Hochwasser in Venedig, die Morde der Waldmafia in Rumänien und revolutionäre Cowgirls in Amerika.

Sendetermin: Im TV-Programm: ZDF, 20.11.2019, 22:45 - 23:15 Datum: 20.11.2019 Verfügbarkeit: