Seit dem Krieg in der Ukraine kommen tausende Putin-Gegner in das benachbarte Kasachstan. Sie organisieren Hilfe für die Ukraine und versuchen, sich ein neues Leben aufzubauen. Auch Putin-Freunde reisen in das Land, machen hier ihre Geschäfte weiter, um die westlichen Sanktionen zu umgehen. Die Regierung in Kasachstan will raus aus der Abhängigkeit von Russland. Neue Partner finden, das Land hat wertvolle Rohstoffe wie Gas und Öl.