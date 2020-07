Diese Woche berichtet das auslandsjournal über das Ausbleiben des Tourismus in Ägypten, wie die Kartelle in Mexiko die Corona-Krise nutzen, die Bestatter im Krematorium von Delhi und die neuen Aufgaben der Bademeister in Corona-Zeiten.

something Im TV-Programm: ZDF, 22.07.2020, 22:15 - 22:45 something 22.07.2020 Video verfügbar ab 22.07.2020, 22:15