Die Sendung vom 26. August 2020

Politischer Widerstand in Russland ist gefährlich. In der Vergangenheit sind in Russland immer wieder Oppositionelle und Kreml-Kritiker erschossen oder vergiftet worden. Der jüngste Fall: Der Oppositionsführer Alexej Nawalny ist mit Symptomen einer Vergiftung ins Krankenhaus eingeliefert worden, wird nun in der Berliner Charité behandelt. Dort gehen sie davon aus, dass Nawalny tatsächlich vergiftet wurde.