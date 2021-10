Die Sendung vom 6. Oktober 2021

Diese Woche berichtet das auslandsjournal unter anderem über Mangelzustände in Großbritannien, Kinderarbeit in Indien und das bedrohte Okavango-Delta in Botsuana.

Videolänge: 29 min Datum: 06.10.2021 : UT Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 06.10.2022 Video herunterladen