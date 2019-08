Die Sendung vom 7. August 2019

In dieser Woche berichtet das auslandsjournal unter anderem über die Waffenlobby in den USA, die Proteste in Hongkong und Britta Hilpert war auf einer besonderen Rallye über den Balkan dabei.

Sendetermin: Im TV-Programm: ZDF, 07.08.2019, 22:15 - 22:45 Datum: 07.08.2019 Verfügbarkeit: